«Боруссия» Д не сумела обыграть «Майнц» в 16-м туре Бундеслиги

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Майнцем». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. Команды сыграли вничью — 1:1.

Первый мяч был забит на 29-й минуте, когда полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт открыл счёт и вывел свою команду вперёд. В конце первого тайма нидерландский защитник «Майнца» Сепп ван ден Берг сравнял счёт с передачи другого защитника Филиппа Мвене.

В данный момент «Боруссия» находится на пятой строчке чемпионата Германии по футболу, набрав 27 очков в 16 проведённых матчах. «Майнц» располагается на 15-й позиции. У этой команды 10 очков после аналогичного количества встреч.