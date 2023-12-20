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«Челси» — «Ньюкасл»: Мудрик сравнял счёт в компенсированное время второго тайма

В эти минуты проходит матч четвертьфинала Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проводится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте матча нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

В компенсированное время второго тайма украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик сравнял счёт. Защитник «сорок» Киран Триппьер неуклюже сыграл после подачи в штрафную, допустил отскок мяча, а Мудрик воспользовался шансом и пробил точно в дальний угол ворот.

Напомним, на пути к четвертьфиналу «Челси» прошёл «Уимблдон» (2:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0) и «Блэкберн» (2:0). «Ньюкасл» оказался сильнее «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0).