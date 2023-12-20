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Гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Ньюкасл» в четвертьфинале Кубка английской лиги

Гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Ньюкасл» в четвертьфинале Кубка английской лиги
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Завершился четвертьфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проводилась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки «Челси».

На 16-й минуте матча нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон открыл счёт и вывел свою команду вперёд. В компенсированное время второго тайма украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик восстановил равенство во встрече. Защитник «сорок» Киран Триппьер неуклюже сыграл после подачи в штрафную, допустил отскок мяча, а Мудрик воспользовался шансом и пробил точно в дальний угол ворот.

В серии пенальти оказались сильнее футболисты лондонского клуба. Игроки «Челси» поразили ворота соперника четырежды, а «Ньюкасл» смог забить дважды.

Англия - Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
4 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Уилсон – 16'     1:1 Мудрик – 90+2'    
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