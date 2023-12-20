Гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Ньюкасл» в четвертьфинале Кубка английской лиги

Завершился четвертьфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проводилась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки «Челси».

На 16-й минуте матча нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон открыл счёт и вывел свою команду вперёд. В компенсированное время второго тайма украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик восстановил равенство во встрече. Защитник «сорок» Киран Триппьер неуклюже сыграл после подачи в штрафную, допустил отскок мяча, а Мудрик воспользовался шансом и пробил точно в дальний угол ворот.

В серии пенальти оказались сильнее футболисты лондонского клуба. Игроки «Челси» поразили ворота соперника четырежды, а «Ньюкасл» смог забить дважды.