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Гвардиола отреагировал на выход «Манчестер Сити» в финал клубного чемпионата мира

Гвардиола отреагировал на выход «Манчестер Сити» в финал клубного чемпионата мира
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выходе английской команды в финал клубного чемпионата мира.

«У нас будет выходной, мы поужинаем все вместе и создадим такую атмосферу, чтобы игроки знали, насколько это важно для клуба.

Чтобы попасть в этот финал, нужно сделать невероятные вещи, например, выиграть Лигу чемпионов. Возможно, этот матч – единственный такой, для игроков.

Завтра мы начнём смотреть игры «Флуминенсе» и потом постараемся хорошо выступить. Мы ещё ничего здесь не выиграли.

«Манчестер Сити» здесь впервые. Я представляю эту невероятную организацию и клуб. Финал против «Флуминенсе – это последний шаг до титула, которого у клуба нет. Так что мы постараемся выиграть", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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