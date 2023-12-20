«Севилья» разгромила «Гранаду» и прервала серию из 10 матчей без побед в Ла Лиге

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Гранада» дома проиграла «Севилье» со счётом 0:3. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде.
Голы у гостей забили Адрия Педроса на 23-й минуте, Лукас Окампос на 32-й и Серхио Рамос на 49-й. При первом и третьем взятии ворот автором голевой передачи был Сусо, а при втором — Юссеф Эн-Несири.
Эта победа позволила «Севилье» прервать серию из 10 матчей без побед в Ла Лиге. В прошлый раз команда выигрывала в 7-м туре у «Альмерии» дома со счётом 5:1 26 сентября. Из следующих 10 матчей «Севилья» шесть закончила вничью и четырежды терпела поражения.
При этом у «Гранады» ещё более длительная серия без побед в чемпионате Испании. Теперь она достигла 15 матчей.
«Севилья» поднялась на 15-е место в Примере с 16 очками после 17 матчей. «Гранада» идёт 19-й с восемью очками после 18 игр.
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