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«Севилья» разгромила «Гранаду» и прервала серию из 10 матчей без побед в Ла Лиге

«Севилья» разгромила «Гранаду» и прервала серию из 10 матчей без побед в Ла Лиге
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В матче 18-го тура чемпионата Испании «Гранада» дома проиграла «Севилье» со счётом 0:3. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде.

Голы у гостей забили Адрия Педроса на 23-й минуте, Лукас Окампос на 32-й и Серхио Рамос на 49-й. При первом и третьем взятии ворот автором голевой передачи был Сусо, а при втором — Юссеф Эн-Несири.

Эта победа позволила «Севилье» прервать серию из 10 матчей без побед в Ла Лиге. В прошлый раз команда выигрывала в 7-м туре у «Альмерии» дома со счётом 5:1 26 сентября. Из следующих 10 матчей «Севилья» шесть закончила вничью и четырежды терпела поражения.

При этом у «Гранады» ещё более длительная серия без побед в чемпионате Испании. Теперь она достигла 15 матчей.

«Севилья» поднялась на 15-е место в Примере с 16 очками после 17 матчей. «Гранада» идёт 19-й с восемью очками после 18 игр.

Испания - Примера . 18-й тур
19 декабря 2023, вторник. 23:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
0 : 3
Севилья
Севилья
0:1 Педроса – 23'     0:2 Окампос – 32'     0:3 Рамос – 49'    
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