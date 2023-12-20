«Шинник» расстался с экс-игроком «Спартака»

Ярославский «Шинник» и полузащитник Артём Самсонов достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний хавбек присоединился к «Шиннику» летом 2023 года. За половину сезона полузащитник сыграл 18 матчей, считая Кубок России. За это время отметился двумя голами и тремя передачами. Ранее Самсонов уже выступал за «Шинник» в 2020–2022 годах.

Полузащитник много лет играл за вторую и молодёжную команды московского «Спартака». За основу красно-белых провёл 1 матч в Кубке России и два в чемпионате страны в сезоне-2017/18. В том же сезоне сыграл восемь матчей за «СКА-Хабаровск» в РПЛ.

Также Самсонов выступал за «Ротор» и «Калугу». На его счету два матча за молодёжную сборную России.