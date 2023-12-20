Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико» за всю историю

Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико» за всю историю
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился дублем в матче чемпионата Испании с «Хетафе».

Как сообщает Opta Sport, французский футболист забил свой 173-й мяч за «Атлетико» и стал лучшим бомбардиром в истории испанского клуба, сравнявшись по голам с Луисом Араганесом.

Напомним, «Атлетико» и «Хетафе» не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:3. Игра прошла на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде.

«Атлетико» сравнялся с «Барселоной» по количеству очков – их стало по 35. Каталонцы по дополнительным показателям занимают третью позицию, а мадридцы идут четвёртыми. «Хетафе» занимает восьмое место с 26 очками. Лидером испанской Примеры является «Жирона».

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
«Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе» в матче с двумя пенальти и удалением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android