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Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико» за всю историю

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился дублем в матче чемпионата Испании с «Хетафе».

Как сообщает Opta Sport, французский футболист забил свой 173-й мяч за «Атлетико» и стал лучшим бомбардиром в истории испанского клуба, сравнявшись по голам с Луисом Араганесом.

Напомним, «Атлетико» и «Хетафе» не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:3. Игра прошла на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде.

«Атлетико» сравнялся с «Барселоной» по количеству очков – их стало по 35. Каталонцы по дополнительным показателям занимают третью позицию, а мадридцы идут четвёртыми. «Хетафе» занимает восьмое место с 26 очками. Лидером испанской Примеры является «Жирона».

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