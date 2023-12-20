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Фабио Алейшо: Ренан уходит из «Зенита», Семаку не очень нравится его игра

Фабио Алейшо: Ренан уходит из «Зенита», Семаку не очень нравится его игра
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Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал о будущем защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана.

«Ренан уходит из «Зенита». Это почти стопроцентная информация. «Интернасьонал» очень хочет Ренана. Сейчас задача руководства «Интернасьонала» договориться с «Зенитом». «Коринтианс» хотел взять Ренана, но «Зенит» сказал, что отдаст его только до июня.

Есть ещё один нюанс: «Зенит» что-то платит «Интернасьоналу» за Юри Альберто. Но ещё никто не знает сколько осталось платить, потому что после Юри Альберто пришли Мантуан, Иван, Педро. Никто не знает конкретную сумму. Ошибка «Коринтианса» в том, что они не взяли Ренана сейчас. Клуб мог бы взять его до июня, а потом продлил бы. Ситуация не очень простая. Все уже поняли, что Семаку не очень нравится, как играет Ренан», — приводит слова Алейшо «РБ Спорт».

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