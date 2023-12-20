Игрок «Ман Сити» Родри: для победы в матче с «Уравой» нам нужна была лучшая версия себя

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес прокомментировал победу в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира с японским «Урава Ред Даймондс» (3:0).

«Мы знаем, как трудно прийти к такому моменту, ведь нужно выиграть Лигу чемпионов. Мы провели очень хорошую игру. Это было нелегко. Мы приехали сюда, чтобы выиграть. Таков менталитет команды. Нам было очень тяжело пройти дальше. Там было много игроков, они играли очень узко и очень хорошо оборонялись.

Мы знаем, насколько узко играют японские команды и как тяжело их атаковать. Но мы забили гол в концовке первого тайма. Мы продолжали идти вперёд и никогда не сдавались. Нам нужно быть лучше в движении мяча, немного быстрее, но в то же время это непросто. С такими командами никогда не бывает легко. Думаю, именно поэтому нам нужна была лучшая версия себя, и она понадобится нам в финале», — приводит слова Родри официальный сайт «Манчестер Сити».