Мудрик поддержал Триппьера после ошибки в матче Кубка английской лиги

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик обратился к защитнику «Ньюкасл Юнайтед» Кирану Триппьеру после матча 1/4 финала Кубка английской лиги. «Челси» одержал победу (1:1, 4:2 по пенальти) и вышел в полуфинал турнира. Мудрик сравнял счёт на 90+2-й минуте после ошибки Триппьера.

«Киран, я просто хочу сказать тебе: оставайся сильным. Иногда дерьмо случается, но я думаю, что ты сильный футболист, несмотря ни на что», — написал Мудрик в социальной сети.

Другими участниками полуфинала турнира стали «Фулхэм» и «Мидлсбро». Сегодня, 20 декабря, определится последний полуфиналист в матче «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.