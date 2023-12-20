«Катастрофа». Экс-подруга потенциального новичка «Оренбурга» — о его освобождении

Бывшая девушка Хорди Томпсона, которая обвиняла футболиста в насилии, отреагировала на новость о том, что он внёс залог в суд и сможет покинуть страну. Ранее стало известно, что Томпсон заплатил суду 100 млн песо, чтобы уехать из Чили в Россию и играть за «Оренбург».

«Катастрофа… Вот, как выглядит правосудие в Чили. Вы не можете ждать от него чего-то большего. Он [Томпсон] не собирается возвращаться в Чили, это очевидно. Его хотят отправить [в Россию], чтобы он не вернулся и всё сошло ему с рук. Я сохраняю спокойствие, потому что он уезжает. Но он всё равно злится на меня и в любой момент может что-то сделать. Он никогда не изменится, потому что ему всё прощают. Очевидно, стратегия «Коло-Коло» заключалась в том, чтобы отправить его за границу, чтобы его не осудили в Чили.

Правосудие не восторжествовало. Поэтому другие девушки боятся сообщить о насилии, ведь в итоге больше всех критикуют именно девушек», — приводит слова экс-подруги Томпсона Chilevisión.

Напомним, Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства.

Ранее сообщалось, что руководство чилийского «Коло-Коло» приняло решение о том, чтобы отпустить Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за $ 1,2 млн (€ 1,1 млн).