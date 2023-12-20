Экс-подруга возможного новичка «Оренбурга» рассказала, о чём он попросил её в день ареста

Бывшая девушка Хорди Томпсона, которая обвиняла футболиста в насилии, рассказала, о чём он просил её в день ареста. По словам девушки, футболист просил её изменить показания, чтобы не потерять свою карьеру.

«Он говорит мне: «Любимая, как дела?». Тогда я ответила ему: «Больше со мной не разговаривай, я никогда не забуду, как ты чуть не задушил меня». Он ответил, что очень боится, а я сказала, что тоже всегда боялась его ударов. Дальше он попросил: «Любимая, я только прошу, чтобы мы не возвращались к прошлому. Скажи [в полиции], что мы просто подрались, пожалуйста, я не хочу потерять карьеру», — приводит слова экс-подруги Томпсона Chilevisión.

Напомним, Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства. По данным СМИ, футболист внёс за себя залог и сможет покинуть страну, нарушив домашний арест.

Ранее сообщалось, что руководство чилийского «Коло-Коло» приняло решение о том, чтобы отпустить Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за $ 1,2 млн (€ 1,1 млн).