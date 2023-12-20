Губерниев отреагировал на слухи о назначении Слуцкого в китайский клуб

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о том, что российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Вот, я всегда говорил, Слуцкому надо делом заниматься — тренировать!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале, прикрепив ссылку на инсайд по поводу назначения Слуцкого.

Ранее сообщалось, что вместе со Слуцким на работу в китайскую Суперлигу отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Последним клубом Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял до ноября 2022 года. Сейчас тренер занят активной деятельностью в медиаполе, участвует в различных шоу, иногда — в качестве ведущего.

Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата Китая по футболу «Шанхай Шэньхуа» набрал 52 очка. Он занял пятое место в турнирной таблице.