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Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 в ноябре и декабре.

За Тюкавина проголосовало большинство экспертов РПЛ и более половины всех болельщиков. Телеэксперты выбрали лучшим полузащитника московского «Локомотива» Максима Глушенкова.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где отметился девятью мячами и шестью голевыми передачами

Напомним, «зимним чемпионом» Российской Премьер-Лиги стал «Краснодар». «Быки» ушли на паузу в сезоне, набрав 38 очков за 18 матчей. «Динамо», в составе которого выступает Тюкавин, по итогам первой части сезона занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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