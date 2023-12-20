Стало известно, во сколько «Оренбургу» обойдётся аренда освобождённого под залог Томпсона

Аренда полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона обойдётся «Оренбургу» в $ 300 тыс., а сумма возможного выкупа может составить $ 1 млн. Такие суммы потенциальной сделки раскрыло чилийское издание EnCancha.

Согласно сведениям источника, трансфер Томпсона в «Оренбург» неизбежен, так как футболист хочет скрыться от проблем с законом в Чили.

Напомним, Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства. Футболист внёс в суд залог (100 млн песо), который позволяет ему нарушить домашний арест и покинуть страну. Предполагается, что послабление домашнего ареста продлится полгода, однако бывшая девушка Томпсона, обвинявшая его в насилии, уверена — футболист в Чили больше не вернётся.