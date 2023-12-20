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Дочь Это'О подала на него в суд из-за нарушений обязательств по содержанию семьи

Дочь Это'О подала на него в суд из-за нарушений обязательств по содержанию семьи
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На президента Федерации футбола Камеруна Самуэля Это'О подала в суд его 21-летняя дочь Энни, рождённая от внебрачной связи. Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

После попыток связаться с отцом, Энни решила обратиться в суд из-за нарушений обязательств по содержанию семьи. Жалоба, датированная 13 октября, была подана в прокуратуру Милана.

В документе отмечается, что, несмотря на приговор в 2015 году, по которому он был обязан выплачивать € 10 тыс. на содержание девушки, он уклонялся от своих родительских обязанностей. Его дочь не экономически независимая студентка, которая находится на содержании матери. Ей с трудом удаётся гарантировать дочери достойную жизнь. Несмотря на это, «крик дочери не обрёл никакого эффекта». Отсюда и решение Энни сообщить об отце в прокуратуру.

Ранее Это'О уже оказался под прицелом правосудия, на этот раз испанского, по обвинениям другой дочери в неуплате алиментов.

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