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«Аталанта» не планирует продавать Миранчука в зимнее трансферное окно

«Аталанта» не планирует продавать Миранчука в зимнее трансферное окно
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Итальянская «Аталанта» не планирует продавать российского полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно. Удачные выступления Миранчука в последних матчах склонили клуб из Бергамо в пользу решения оставить игрока, информирует TuttoMercatoWeb.

По мнению источника, Миранчук является одним из претендентов на статус игрока стартового состава во второй части сезона Серии А.

Напомним, 18 декабря «Аталанта» обыграла «Салернитану» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Джевисс» завершилась со счётом 4:1. На 89-й минуте голом отметился российский полузащитник Алексей Миранчук. 28-летний футболист вбежал в штрафную и после передачи защитника Шарля Де Кетеларе в одно касание отправил мяч в ворота. Для Миранчука этот гол стал первым в сезоне-2023/2024.

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