Шамар Николсон рассказал, как решил уйти из «Спартака» в «Клермон»

Ямайский нападающий Шамар Николсон рассказал, как решил перейти из московского «Спартака» во французский «Клермон» на правах аренды.

«Я был в России, мне хотелось уехать, чтобы играть. Несколько клубов вышли на меня с предложением, и, как только я узнал, что есть вариант в Лиге 1, у меня не было ни секунды сомнений. Я немного знал о «Клермоне» благодаря Максу Кофрие, поэтому сразу сказал «да». У меня двое сыновей, один из которых живёт на Ямайке. Иногда я не вижу его по пять месяцев. Это тяжело, но я сильный морально», — приводит слова Шамара Николсона So Foot.

Напомним, в текущем сезоне Шамар Николсон принял участие в 12 матчах «Клермона». Ямайский нападающий забил один гол и сделал две результативные передачи.