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Маурисио Почеттино объяснил замену Энцо Фернандеса в первом тайме матча с «Ньюкаслом»

Маурисио Почеттино объяснил замену Энцо Фернандеса в первом тайме матча с «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о заменах в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1, 4:2 по пенальти). Энцо Фернандес был заменён на 32-й минуте, а Леви Колвилл — на 46-й.

«Энцо попросил замену, потому что ему было немного плохо перед игрой. У него были некоторые проблемы с желудком. Он пытался, он хотел поиграть и посмотреть, всё ли будет хорошо. Всё пошло не так хорошо, поэтому ему пришлось уйти.

Мне показалось, что Леви Колвилл немного устал, и мы хотели задействовать больше атакующих игроков, таких как Мало Гюсто, и придать команде больше энергии», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

В составе «Челси» отличился Михаил Мудрик на 90+2-й минуте. Ранее за «Ньюкасл Юнайтед» забитым мячом отметился Каллум Уилсон. Он открыл счёт на 16-й минуте.

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