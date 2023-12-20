Канчельскис: моё назначение в «Мурас Юнайтед»? На днях всё должно решиться

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис рассказал, когда возглавит киргизский «Мурас Юнайтед». По его словам, вопрос с его назначением должен решиться в ближайшие дни.

«Моё назначение в «Мурас Юнайтед»? Думаю, что на днях всё должно решиться. Надеемся на это, но вы же понимаете, когда будет договор и подписи, тогда можно будет говорить, что всё свершилось. Вроде бы всё потихоньку идёт, двигаемся. Надеемся, что будет всё нормально», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в конце ноября Канчельскис покинул казахстанский «Тобол», в котором находился с лета 2023 года. Ранее 54-летний россиянин работал в качестве тренера в «Торпедо-Зил» Москва, «Уфе», «Волге НН», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».