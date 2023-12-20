«Ноттингем Форест» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту стал главным тренером «Ноттингем Форест». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Фото: «Ноттингем Форест»

«Нуну присоединяется к клубу по контракту на два с половиной года и проведёт свой первый матч в субботу, 23 декабря, когда «Форест» встретится с «Борнмутом» на «Сити Граунд», — написано в заявлении клуба.

Напомним, в 2017 году Нуну возглавил «Вулверхэмптон». Сначала он вывел команду в Премьер-лигу после победы в Чемпионшипе, а затем в течение первых двух сезонов подряд финишировал седьмым в чемпионате Англии. После этого он недолгое время работал в «Тоттенхэме». Последним клубом 49-летнего специалиста был саудовский «Аль-Иттихад», с которым он стал чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка страны.