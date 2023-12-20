Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера

«Ноттингем Форест» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту стал главным тренером «Ноттингем Форест». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Фото: «Ноттингем Форест»

«Нуну присоединяется к клубу по контракту на два с половиной года и проведёт свой первый матч в субботу, 23 декабря, когда «Форест» встретится с «Борнмутом» на «Сити Граунд», — написано в заявлении клуба.

Напомним, в 2017 году Нуну возглавил «Вулверхэмптон». Сначала он вывел команду в Премьер-лигу после победы в Чемпионшипе, а затем в течение первых двух сезонов подряд финишировал седьмым в чемпионате Англии. После этого он недолгое время работал в «Тоттенхэме». Последним клубом 49-летнего специалиста был саудовский «Аль-Иттихад», с которым он стал чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка страны.

Материалы по теме
«Ноттингем Форест» объявил об уходе Стивена Купера, выведшего клуб в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android