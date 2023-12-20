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Экс-игрок «Рубина» Навас: для меня Слуцкий — великий тренер с успешной карьерой

Экс-игрок «Рубина» Навас: для меня Слуцкий — великий тренер с успешной карьерой
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Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас отреагировал на слухи о том, что российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Для меня Слуцкий — великий тренер с очень успешной карьерой. Он был в великих командах. Конечно, я очень рад, что он сможет продолжить свою тренерскую карьеру в команде высокого уровня в Китае. За те годы, что мы проработали вместе в казанском «Рубине», он всегда был очень близким, приятным, трудолюбивым человеком.
Я многому научился, работая с ним, поддерживаю прекрасные личные отношения и сейчас. Рад за него и желаю ему самых больших профессиональных и личных успехов», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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