Источник: «Балтика» не заплатила игрокам бонусы за выход в Премьер-Лигу

Калининградская «Балтика» имеет задолженности перед футболистами. Об этом сообщил Sport24.

Отмечается, что игрокам до сих пор не выплатили обещанные бонусы за выход в Российскую Премьер-Лигу.

По итогам сезона-2022/2023 калининградцы второе место в Первой лиге и обеспечили себе повышение в классе. «Балтика» набрала 67 очков за 34 матча. Первым стал казанский «Рубин», который заработал 69 очков.

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», который заработал 38 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Балтика» встретится с «Сочи» в начале марта 2024 года.