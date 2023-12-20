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Олег Романцев назвал состояние полей главным разочарованием первой части сезона РПЛ

Олег Романцев назвал состояние полей главным разочарованием первой части сезона РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о первой части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Очень интересно наблюдать за играми, высокая конкуренция почти за каждое место. Это очень важно – чтобы лига была конкурентной.

Разочарование? Состояние полей. В матче «Спартака» в Воронеже, например, или же в снежных матчах, которые проходили в Москве. Тяжеловесным футболистам было тяжело входить в игру. Это нивелирует технику и тактику, потому что по тактическим соображениям я нахожусь здесь, а через секунду должен быть в другом месте, а поле такое, что не даёт мне рывочек сделать. Я туда не бегу, и вся задуманная комбинация проваливается», — приводит слова Романцева «Советский спорт».

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