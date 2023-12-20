Тренер «Калуги»: не деньги играют в футбол, будем стремиться в ФНЛ

Главный тренер «Калуги» Михаил Белов признался, что клуб стремится выйти в ФНЛ. Специалист подчеркнул, что команда в плане бюджета не входит даже в топ-5 своей группы Второй лиги, однако, по его мнению, в футбол играют не бюджеты и деньги. Также Белов сообщил, что на игроков «Калуги» есть спрос в более сильных лигах.

«Сможет ли „Калуга“ выйти в ФНЛ? Конечно, мы будем стремиться к этому. Но тут много факторов. Нужны соответствующие условия: инфраструктура и финансирование. Чисто теоретически, если будем выигрывать лигу за лигой, то в ФНЛ сможем попасть в 2025 году.

Конечно, нам хочется сохранить основной состав команды, всех наших лидеров. Не буду скрывать, на игроков ФК «Калуга» есть спрос. На футболистов претендуют клубы, которые выступают в более сильных лигах.

Нам хотелось бы, чтобы наш бюджет был больше. В прошедшем сезоне мы в плане финансирования не попадали даже в пятёрку лучших команд нашей группы. Но не деньги играют на футбольном поле. Я уверен, что мы хорошо подготовим команду к ближайшему сезону», — приводит слова Белова пресс-служба «Калуги» во «ВКонтакте».