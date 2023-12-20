«Спартак» готов заплатить за форварда сборной Камеруна Абубакара € 10 млн — Actu Cameroon

Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар по-прежнему имеет возможность перебраться в чемпионат России. В услугах 31-летнего камерунского форварда заинтересован «Спартак». Красно-белые предложили за футболиста € 10 млн, информирует Actu Cameroon.

Напомним, у Абубакара сложилась неоднозначная ситуация в «Бешикташе». Он попал в группу из пяти игроков, которых отстранили от команды без объяснения причины. Позже, по слухам в СМИ, турецкий клуб якобы предложил Венсану вернуться в состав, однако агент игрока настаивает на публичных извинениях со стороны «Бешикташа», иначе Абубакар покинет команду.

Абубакар перешёл в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.