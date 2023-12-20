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ESPN: Луис Чавес рассматривает уход из московского «Динамо» после Кубка Америки

ESPN: Луис Чавес рассматривает уход из московского «Динамо» после Кубка Америки
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Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассматривает вариант ухода из РПЛ после Кубка Америки. Несмотря на успехи в России и длительный контракт, амбиции Чавеса подталкивают его к переходу в европейские клубы, информирует ESPN.

Согласно сведениям источника, Чавес понимает, что удачное выступление на Кубке Америки может повлечь за собой интерес из Европы.

Напомним, в текущем сезоне Луис Чавес провёл суммарно 13 матчей во всех турнирах в составе «Динамо», в которых отметился двумя забитыми мячами.

По итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).

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