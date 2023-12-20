Юрий Сёмин высказался о решении РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию

Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию и остаться в УЕФА.

«Самое важное, что РФС со всеми контактировал и хорошо знает ситуацию, которая есть на сегодняшний день. Потому они единогласно приняли такое решение — остаться в УЕФА и продолжать развиваться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 20 декабря, проходит заседания исполкома РФС. Члены исполкома посчитали, что переход в Азиатскую футбольную конфедерацию не имеет смысла, ведь ФИФА не даёт гарантии допуска к международным турнирам в таком случае. РФС продолжит попытки по возвращению к международным соревнованиям через европейский континент и УЕФА.