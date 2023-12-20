Веретенников: разочарование РПЛ? Судейские ошибки, которые портят всё

Бывший футболист Олег Веретенников высказался о разочаровании первой частью сезона-2023/2024 чемпионата России.

«Судейские ошибки, которые портят всё. Их, может быть, не так много, но они были. Хочется, чтобы в дальнейшем таких казусов удалось избежать.

А так не скажу, что кто-то разочаровал, поскольку не было сильных ожиданий. «Балтика» идёт ровно, набирает свои очки, но их недостаточно. «Ахмат» хорошо начинал, а потом опустился в зону стыков. У «Рубина» было не очень хорошее начало, но потом пошла серия побед, после которой казанцы оказались в середине таблицы. Нынешняя турнирная таблица сейчас отражает нынешнее соотношение сил. Вся борьба впереди как наверху, так и внизу», — приводит слова Веретенникова «Советский спорт».

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38). Чуть ниже располагаются «Зенит» (36) и «Динамо» (32). В зоне вылета находятся «Балтика» (13) и «Сочи» (11).