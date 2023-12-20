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В Санкт-Петербурге ввели масочный режим для работников на массовых мероприятиях

В Санкт-Петербурге ввели масочный режим для работников на спортивных мероприятиях
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С 20 декабря в Санкт-Петербурге вводится масочный режим для работников организаций при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий. Постановление об этом подписано главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — написано в постановлении.

Данные нормы вводятся ввиду увеличения показателей заболеваемости населения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в последние недели.

Ближайший домашний матч хоккейный клуб СКА проведёт завтра, 21 декабря, с московским ЦСКА. Игроки футбольного клуба «Зенит» находятся в отпуске, команда соберётся только в январе 2024 года.

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