Тикнизян рассказал, как в «Локомотиве» восприняли новость о попытке суицида Бека-Бека

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как в команде восприняли новость о попытке суицида экс-игрока железнодорожников Алексиса Бека-Бека.

«Где меня застала новость о Бека-Бека? В чат нам скинули новость, я не помню кто. Где он стоит на мосту, вот. Я вообще этого не ожидал увидеть, потому что он очень позитивный парень, очень харизматичный, и от него такого точно я не ожидал. Но это говорит только о том, что жизнь полна неожиданностей и непредсказуема.

То, что у него происходит, как я слышал от Изидора, это связано с тем, что у него мало игрового времени, неудачи в личной жизни, неразделённая любовь, скорее всего. Говорить, что он слабый человек и с этим не справился, я ни в коем случае не могу. Мы все люди разные, по-разному на всё реагируем. Я просто надеюсь, что ему смогут помочь и он придёт в нормальное состояние своё психологическое», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».