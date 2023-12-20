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Дмитрий Черышев отреагировал на новость о возможном назначении в «Шинник»

Российский специалист Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера ярославского «Шинника». Ранее об этом сообщил Metaratings.

«Я возглавлю «Шинник»? У меня нет никакой информации», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По информации источника, между сторонами прошли конкретные переговоры. В пятницу, 22 декабря, Дмитрий Черышев должен приехать в Ярославль на финальный диалог. Последним местом работы 54-летнего специалиста был андоррский клуб «Санта-Колома».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 20 матчей. Напомним, 30 ноября пост главного тренера «Шинника» покинул Дмитрий Хомуха.