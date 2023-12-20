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Игрок «Локомотива» Тикнизян признан лучшим футболистом команды в декабре

Игрок «Локомотива» Тикнизян признан лучшим футболистом команды в декабре
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Игрок московского «Локомотива» Наир Тикнизян признан лучшим футболистом команды в декабре.

«Наир Тикнизян — лучший игрок декабря. В этом месяце он забил в матче с «Зенитом», а также в игре с «Уралом», чем помог взять шесть очков из шести.

Для Тики (Тикнизян. – Прим. «Чемпионата») эта награда стала пятой в 2023 году: он уже признавался лучшим игроком апреля, мая, июля и сентября.

Поздравляем, Наир, ждём такой же яркой игры во второй половине сезона», — сообщает пресс-служба клуба.

Тикнизян в нынешнем сезоне сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, где отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Локомотив» находится на четвёртой строчке с 31 очком.

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