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Гвардиола рассказал, планирует ли он возглавить сборную Испании

Гвардиола рассказал, планирует ли он возглавить сборную Испании
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, планирует ли он в будущем возглавить национальную команду Испании.

«Работа в сборной Испании? На данный момент я счастлив в «Манчестер Сити». Очень, очень счастлив.

У меня всё ещё остаётся один год по контракту с английской командой. Надеюсь, они не уволят меня и я смогу остаться здесь. В любом случае на данный момент я руковожу «Сити» и только», – приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» на протяжении семи лет (с 2016 года). С английской командой испанец выиграл 15 трофеев, в том числе и Лигу чемпионов. Сборной Испании на данный момент руководит 62-летний специалист Луис де ла Фуэнте.

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