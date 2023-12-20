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Дмитрий Булыкин: для Лиги чемпионов и сборной России лучше оставаться в УЕФА

Дмитрий Булыкин: для Лиги чемпионов и сборной России лучше оставаться в УЕФА
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин заявил, что России стоит оставаться в УЕФА.

«Для Лиги чемпионов и сборной России лучше оставаться в Европе. Всё зависит от СВО — пока она идёт, нас и в Азиатскую конфедерацию могут не взять. А обратно можем никогда не вернуться. РФС проделывает большую работу и по поиску команд для сборной, и по решениям будущего нашего футбола.

Понятно, что РФС точно не будет делать плохо нашему футболу. Если будут какие-то варианты, РФС в контакте с УЕФА и ФИФА будут решать вопросы. Пока остаться в Европе — оптимальный вариант для нас», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. 20 декабря исполком РФС отказался от перехода в Азию и решил остаться в УЕФА.

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