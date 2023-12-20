Вячеслав Колосков: мы как являлись членами УЕФА, так ими и остаёмся

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение исполкома организации остаться в УЕФА.

«Я был на заседании исполкома. Сегодня в повестке дня не было вопроса про Азию. Не знаю, откуда вы это всё берёте. Сегодня президент РФС просто доложил о ситуации по работе комиссии, которая была образована год назад по изучению темы, связанной с возможным переходом из Европы в Азию. Комиссия работала, встречалась с руководством УЕФА, Азиатской конфедерации и ФИФА. Сегодня есть определённое понимание того, что нас ожидает в УЕФА и что, возможно, ожидало бы нас, если бы переходили в Азиатскую конференцию футбола. Тем более пока абсолютно непонятна позиция ФИФА.

Решений никаких принято не было — мы как являлись членами УЕФА, так ими и остаёмся. Комиссия же будет продолжать свою работу. К вопросу о переходе можно вернуться не в любой момент, а когда комиссия будет готова для конкретного предложения. Это может быть и через месяц, и через два», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.