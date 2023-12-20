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«Главное, чтобы у «Спартака» всё было хорошо». Пожелания Гильермо Абаскаля на 2024 год

«Главное, чтобы у «Спартака» всё было хорошо». Пожелания Гильермо Абаскаля на 2024 год
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль пожелал, чтобы в 2024 году у команды всё было хорошо.

«Друзья, каждая победа «Спартака» особенная. Болельщики вас любят и уважают за то, что вы сделали для клуба. 2024 год будет ещё лучше. Главное, чтобы у «Спартака» всё было хорошо», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.

Напомним, ранее московская команда выпустила ролик, где бывшие и настоящие футболисты «Спартака» отмечают наступающий Новый год. Георгий Джикия говорит тост, заявив, что лучшим годом команды был 2017-й, когда красно-белые взяли чемпионство в МИР РПЛ. При этом ветераны московского клуба начинают спорить и вспоминать другие года, когда «Спартак» становился чемпионом.

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