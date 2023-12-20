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«Ростов» проведёт пять товарищеских встреч в рамках сборов в ОАЭ

Стали известны соперники «Ростова» по товарищеским матчам в рамках сбора в ОАЭ. «Дончане» встретятся с «Родиной», «Астаной», «Пари НН» и «Локомотивом». Ещё один соперник будет объявлен позднее.

На данный момент расписание игр «Ростова» на сборах в ОАЭ выглядит следующим образом:

23 января — матч с «Родиной»;

17 февраля — матч с «Астаной»;

21 февраля — матч с «Пари Нижний Новгород»;

24 февраля — матч с «Локомотивом».

Напомним, ростовчане также примут участие в Зимнем кубке РПЛ — 2024. Этот турнир пройдёт со 2 по 14 февраля.

На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко после 18 туров. В прошлом сезоне южане смогли занять четвёртое место, пропустив вперёд только «Зенит», ЦСКА и «Спартак».