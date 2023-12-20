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«Зенит» завершает последние детали перехода Артура Гимарайнса за € 18 млн — Nosso Palestra

«Зенит» завершает последние детали перехода Артура Гимарайнса за € 18 млн — Nosso Palestra
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Санкт-петербургский «Зенит» завершает последние детали перехода игрока бразильского «Палмейраса» Артура Гимарайнса, сообщает Nosso Palestra.

По информации источника, руководство «Палмейраса» настаивает на продаже Артура Гимарайнса сине-бело-голубым. Люди, приближённые к футболисту, работают над последними шагами для завершения переговоров. При этом осталось лишь только подписать контракт для совершения трансфера. Сумма сделки составит € 15 млн, плюс ещё € 3 млн в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне игрок провёл 57 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 голов и отдал три результативных паса. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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