Глава РФС Дюков: отъезд россиян в Европу? Развиваться можно и в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что игрокам можно развиваться в МИР Российской Премьер-Лиге.

«Отъезд в Европу? Мы хотим, чтобы РПЛ была сильная. Чем будет больше сильных игроков здесь, тем лучше. Я считаю, что прогрессировать можно и здесь. Головин? Он уезжал отсюда уже сильным футболистом», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Головин в нынешнем сезоне сыграл за «Монако» 14 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. При этом бывший игрок московского ЦСКА четыре раза попадал в символическую сборную тура по версии L'Équipe.

На данный момент лидером чемпионата после первой части сезона РПЛ является «Краснодар» с 38 очками. Ближайшие преследователи — «Зенит» (36), «Динамо» (32), «Локомотив» (31), «Спартак» (30), «Крылья Советов» (29), а также «Рубин» и ЦСКА (обе команды имеют в своём активе по 28 очков).