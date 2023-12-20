Президент РФС Дюков оценил первую часть сезона РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о первой части текущего розыгрыша чемпионата России по футболу.

«В этом сезоне РПЛ много интриг, много зрелищных матчей. Радует, что восстанавливается посещаемость. Она начинает расти, мы это видим. Если посмотреть на рейтинги ― в топ-20 входят исключительно футбольные матчи. Больше времени получают молодые футболисты. Это меня радует», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков после 18 туров. На второй строчке располагается «Зенит», отстающий от «Краснодара» на два очка. На третьем месте идёт московское «Динамо». В активе бело-голубых 32 очка.