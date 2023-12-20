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Агент Савича: Стефан не собирается покидать «Атлетико»

Агент Савича: Стефан не собирается покидать «Атлетико»
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Зарко Пелечич, агент защитника «Атлетико» Стефана Савича, высказался о слухах в СМИ, связывающих его клиента с переходом в один из турецких клубов.

«Это неправда, что мы ведём переговоры с «Фенербахче» относительно перехода Савича. У Стефана на руках имеется действующий контракт с мадридским «Атлетико».

Да, в последнее время я часто был в Стамбуле, но там я вёл переговоры касательно других игроков», — приводит слова Пелечича журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Савич выступает за «Атлетико» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В текущем сезоне защитник провёл за «матрасников» 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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