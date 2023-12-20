Стали известны соперники «Пари НН» на сборах в ОАЭ

Стали известны соперники «Пари НН» по товарищеским матчам в рамках сбора в ОАЭ. Нижегородцы встретятся с южнокорейским «Чонбуком» и «Ростовом».

На данный момент расписание игр «Пари НН» на сборах в ОАЭ выглядит следующим образом:

21 января — матч с «Чонбуком»;

21 февраля — матч с «Ростовом».

В 2024 году нижегородская команда запланировала провести три учебно-тренировочных сбора в ОАЭ. Первый сбор пройдёт с 10 по 23 января в Аджмане. Второй сбор состоится в период с 28 января по 8 февраля в Абу-Даби. Третий сбор пройдёт также в Абу-Даби, начнётся 12 февраля и продлится до 23 февраля.

На данный момент «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Юрана набрала 24 очка после 18 туров. В прошлом сезоне нижегородцы заняли 13-е место в чемпионате России.

Ранее стали известны соперники «Ростова» на зимних сборах в ОАЭ.