Гришин — о переходе Мусаева: талантливый парень, в ЦСКА просто так не попадают

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе в московский клуб нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева.

«Знаю, что за ним долго следили. Талантливый парень, в ЦСКА просто так не попадают. А вот попадёт он в состав или нет, зависит только от него. Конкуренция в нападении есть. Да, на него рассчитывают, видят качества — это бесспорно. Поэтому какое-то игровое время он будет получать, но, повторюсь, дальше всё только от него зависит.

Совет Тамерлану? Он нападающий интересный и с перспективой, но совет для футболиста один — хорошо тренироваться и доказывать, что он хорош и достоин играть в основном составе. Всё очень просто. Другого быть не может», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.