«Барселона» — «Альмерия»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Альмерия». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Барселона»: Пенья, Канселу, Араухо, Кристенсен, Бальде, Гюндоган, Лопес, Роберто, Рафинья, Феликс, Левандовски.

«Альмерия»: Максимиану, Посо, Чуми, Монтес, Гонсалес, Акьем, Аррибас, Лопи, Баба Моххамед, Рамазани, Лео Баптистау.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» набрали 35 очков после 17 туров. «Альмерия» располагается на последнем, 20-м месте. В активе команды лишь пять очков.

В прошлом сезоне команды обменялись победами. В матче первого круга сильнее была «Барселона» (2:0), а во второй половине сезона «Альмерия» в родных стенах минимально переиграла своего именитого соперника — 1:0.