Суд над Дани Алвесом пройдёт в период с 5 по 7 февраля 2024 года

Суд над бывшим защитником испанской «Барселоны» Дани Алвесом пройдёт в период с 5 по 7 февраля 2024 года, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, в январе ему выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. Именно поэтому бывшему футболисту грозит 12 лет заключения и Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме с 20 января 2023 года.

Ранее появилась информация, что суд Барселоны завершил расследование по делу экс-защитника Дани Алвеса и в скором времени должна начаться стадия судебного разбирательства, по итогам которой в отношении бразильского бывшего игрока судом будет вынесено решение.

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