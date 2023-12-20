В «Коринтиансе» объяснили причину срыва сделки с «Зенитом» по аренде Ренана

Будущий президент бразильского «Коринтианса» Аугусто Мело, который приступит к своим обязанностям в 2024 году, объяснил причину срыва сделки с «Зенитом» по аренде защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана.

«Разговор окончен. «Коринтиансом» руководят компетентные люди. Мы не собираемся становиться посредниками. Мы действуем на 100% в интересах клуба. «Коринтианс» больше, чем любой футболист», — приводит слова Мело Selecao Sportv.

Напомним, «Коринтианс» должен был стать посредником в трансфере Ренана в английский «Вест Хэм» из «Зенита», однако клубы не смогли договориться. «Коринтианс» был заинтересован в том, чтобы арендовать Ренана сроком на один год, однако «Зенит» готов отдать 20-летнего футболиста в аренду только на полгода.

При этом на текущий момент переговорный процесс между клубами прекращён, а «Коринтианс» уже рассматривает новых кандидатов на усиление защитной линии клуба.