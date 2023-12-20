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«Арсенал» лидирует в борьбе за подписание Айвана Тони

«Арсенал» лидирует в борьбе за подписание Айвана Тони
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Нападающий «Брентфорда» Айван Тони заинтересован в переходе в «Арсенал». Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, английский форвард хочет присоединиться именно к «канонирам», так как желает выиграть чемпионский титул в АПЛ. Отмечается, что на Тони продолжают претендовать «Челси» и «Тоттенхэм». «Брентфорд» готов расстаться со своим лидером атак не менее чем за € 80 млн.

Напомним, в мае этого года Тони был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.

В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Тони со стороны «Челси».

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