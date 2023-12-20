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Четыре команды хотели приобрести потенциального новичка «Спартака» Луковича

Четыре команды хотели приобрести потенциального новичка «Спартака» Луковича
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Четыре команды хотели приобрести потенциального новичка московского «Спартака» и игрока «ИМТ Белград» Милоша Луковича, сообщает FootballTransfers.

По информации источника, 18-летним нападающим интересовались шведский «Мальмё», который предлагал € 1,7 млн сербской команде. А также норвежский «Будё-Глимт», австрийский «РБ Зальцбург» и немецкий «Айнтрахт» Франкфурт.

Напомним, ранее спортивный журналист Иван Карпов написал, что красно-белые покупают молодого нападающего за € 5,7 млн. Позже эту информацию подтвердили сербские СМИ.

В этом сезоне Лукович сыграл за «ИМТ Белград» 18 матчей во всех турнирах, где отметился девятью голами и одной результативной передачей. При этом рыночная стоимость игрока, по информации Transfermarkt, составляет € 1,5 млн.

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