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Защитник «Оренбурга» Перес является лучшим игроком РПЛ по двум оборонительным показателям

Защитник «Оренбурга» Перес является лучшим игроком РПЛ по двум оборонительным показателям
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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес является лучшим игроком по двум оборонительным показателям в первой части МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, сообщает Opta Sports.

Перес является лучшим по отборам, у него 46 удачных отборов. Следом за ним располагаются Дмитрий Скопинцев (46), Ильнур Альшин (44), Вильмар Барриос (41) и Максим Ненахов (38).

Также аргентинец является лучшим по заблокированным ударам, у него их 23. Далее следуют Сергей Божин (22), Роберто Фернандес (16), Александр Солдатенков (16) и Кирилл Гоцук (16).

24-летний центральный защитник перебрался в «Оренбург» зимой 2023 года из аргентинского «Лануса», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1 млн. В нынешнем сезоне сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя мячами и одной голевой передачей.

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